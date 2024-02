Un morto e alcuni feriti, non è ancora chiaro quanti, per un incidente stradale avvenuto alla periferia di Perugia, nella zona di Ponte Felcino. Sarebbero coinvolte una motocicletta e più auto. L'incidente avrebbe interessato un tratto di strada di diverse decine di metri lungo un rettilineo. Sul posto tre ambulanze e la polizia municipale per ricostruire le cause dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA