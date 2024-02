Stefano Spagnoli aderisce a FdI e sostiene Tardani sindaca

Stefano Spagnoli, ex dirigente della polizia stradale di Orvieto, aderisce a Fratelli d'Italia e scende in campo per le prossime elezioni comunali a sostegno della sindaca uscente, Roberta Tardani. "Aderisco a Fratelli d'Italia perché c'è un progetto comune per il bene di Orvieto" ha detto in una conferenza stampa, affiancato da Alberto Rini, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, e Alfredo De Sio, membro dell'esecutivo nazionale e ora coordinatore della campagna elettorale a Orvieto per FdI. Presente anche Eleonora Pace, capogruppo in Regione del partito e la stessa Tardani.

"Il mio sostegno alla candidatura di Roberta Tardani garantirà compattezza al centrodestra e soprattutto non favorirà il centrosinistra, che negli ultimi anni ha creato solo disastri in città", ha aggiunto Spagnoli. "Ringrazio Fratelli d'Italia per la stima - ha spiegato ancora -. Non è stato facile vista la mia candidatura a sindaco: la mia decisione non è stata presa a cuor leggero, ma sono giunto alla conclusione che non bisogna sempre e solo pensare ad ambizioni personali".

"Ringrazio Stefano - ha detto la sindaca - perché ha compreso quale è l'obiettivo che ci deve vedere impegnati tutti uniti con spirito costruttivo. In questi cinque anni Orvieto ha iniziato un percorso di crescita e sviluppo che adesso deve necessariamente proseguire. Abbiamo ereditato una città devastata e indebolita, abbiamo lavorato in anni difficilissimi , ma oggi Orvieto ha ritrovato protagonismo e credibilità, è presente sui tavoli regionali e nazionali". "Da Fratelli d'Italia ho sempre avuto il sostegno che mi aspettavo a questi tavoli, dalla sanità alla sicurezza passando per le infrastrutture", ha concluso la sindaca.



