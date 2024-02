Motociclista morto in incidente con due auto a Perugia

Un cinquantatreenne che era su una moto è morto in un incidente stradale che alla periferia di Perugia ha coinvolto anche due vetture. E' successo nel pomeriggio di domenica in strada della Molinella a Ponte Felcino.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, altre tre, forse quattro, persone risultano ferite e sono state portate all'ospedale del capoluogo umbro in codice rosso. Per soccorrerle è intervenuto anche l'elisoccorso Icaro.

Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e polizia municipale che sta conducendo i rilievi sulla dinamica dell'incidente.



