Edo, 'vivo a 30 all'ora così il tempo ha più valore'

Una vita a trenta all'ora per dare valore al tempo e alle piccole cose vivendo in un piccolo centro della Toscana, al confine con Umbria ed Emilia Romagna. Lavora il legno, ama i suoi tre cavalli e il cagnolino Atos. Quella di andare adagio per Edo Coleschi - "Edo tutto attaccato, mi raccomando", avverte sorridendo - è una autentica filosofia, impressa anche con un pennarello indelebile sul cartello appeso al cassone dell'Ape 50: "Scusate se sono partito tardi". Spiegando: "è quello che dovrebbero pensare coloro mi stanno dietro e mi pigiano per andare più veloce". Il protagonista di questa storia è un garbato signore, dall'animo gentile, di 75 anni - sposato e padre di due figlie - ormai in pensione dopo aver maneggiato cavi elettrici per oltre 40 anni.

Con il suo giubbotto "incerottato", con su la scritta "pradato" - rifacendo il verso alla nota griffe - e col suo motocarro addobbato a seconda delle stagioni, sembra arrivare da un altro mondo. Invece, vive a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, piccolo borgo che si snoda lungo la quattro corsie della E45, esattamente a metà strada dal confine con l'Umbria e la Romagna.

L'ANSA l'ha raggiunto prima nel suo laboratorio artigianale, che ha ribattezzato "Sedere... che passione", dove sfoggia i suoi originali lavori, tra cui la "sedia per stare seduti in piedi", per poi entrare nel suo vero mondo. Che si materializza a una manciata di chilometri dal paese ed è quello che lui chiama il "suo mare", ribattezzato "mar...supio", ma anche il "campo dei mezzi miracoli" di collodiana memoria.

Un'area verde e incontaminata dove convive la natura e l'arte che esce dalla sensibilità, dall'immaginazione, dalla fantasia e, verrebbe da dire, dalla lucida, geniale, follia di Edo Coleschi.

Tutto è scandito dal tempo che scorre senza alcuna fretta, al punto da ispirare anche i nomi dei suoi cavalli: Ora, Adesso e Subito. "Ora purtroppo è venuto a mancare, ma è arrivato Gaio, un puledrino", racconta l'artista. "Ora, Adesso e Subito - spiega - sono stati ispirati dalle risposte che do a mia moglie quando mi ordina di fare qualcosa, sa, lei va sempre di fretta". Entrare nel "campo dei mezzi miracoli" è come mettere piede in una favola, una sorta di isola che non c'è, raggiungibile attraverso la barca che ti accoglie all'ingresso e che Edo ha costruito con cataste di legna, "spinta" dalla vela issata a poppa. Una volta entrati inizia un viaggio tra personaggi scolpiti e piccole cose che convivono in equilibrio e armonia con tutto il resto. "Vivo di queste stupidaggini - racconta divertito - e quando sento che c'è gente che si lamenta per i limiti di velocità mi viene da sorridere, con i miei cavalli, per non farli stancare, non supero i sette chilometri orari". "Dobbiamo avere rispetto delle persone e degli animali - sottolinea - solo così saremo migliori e non ci sarà bisogno di zone 30 o altri limiti". Edo è un maestro della parola e della fantasia, con lui tutto diventa leggero, "anche se non ho avuto una vita facile", sussurra ricordando gli anni passati. Ma oggi ha trovato la sua dimensione, tanto che navigando il suo "mare" si finisce tra decine di vasi messi in fila: è il suo "corridoio vasariano", che forse ti porta alla felicità.

