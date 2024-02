Verifiche su residenza a Perugia per una vittima crollo Firenze

Prefettura e questura di Perugia stanno svolgendo verifiche per accertare se fosse residente nel capoluogo umbro una delle vittime del crollo avvenuto in un cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze.

Secondo quanto risulta all'ANSA al momento non è chiaro se uno degli operai morti vivesse nel comune o altrove.

Nel crollo risultano coinvolti quattro lavoratori maghrebini. Tre sono morti e i corpi sono stati recuperati. Sono Mohamed Toukabri, 54 anni della Tunisia, e i marocchini Mohamed El Ferhane, 24 anni, e Taoufik Haidar, 45 anni.

Il quarto è il disperso per cui proseguono le ricerche nell'area del cantiere.



