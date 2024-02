Protesta dei giornalisti a Perugia contro le 'leggi bavaglio'

Un presidio per sensibilizzare e protestare contro le nuove norme in tema di divulgazione degli atti giudiziari si è svolto oggi a Perugia per iniziativa dell'Associazione stampa umbra e dell'Ordine regionale dei giornalisti. Presenti diversi appartenenti alla categoria ma anche rappresentanti di Articolo 21, della Cgil e dell'associazione Libera. Con loro il deputato Walter Verini, Pd, e la senatrice Emma Pavanelli, M5s.

"Manifestiamo contro le cosiddette leggi bavaglio" ha spiegato Massimiliano Cinque, presidente dell'Asu, il sindacato dei giornalisti. "L' emendamento Costa, recentemente approvato in Senato - ha aggiunto - dà il via libera a questa normativa che mette in discussione il diritto di cronaca e quello dei cittadini a essere correttamente informati fa il paio con la legge Cartabia sulla presunzione d'innocenza. Tutto questo, per il sindacato, rischia di annacquare anche il concetto fondamentale dell'articolo 21 della Costituzione".

La vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti Donatella Binaglia ha parlato di "deriva della libertà di stampa".

"Abbiamo cominciato con la presunzione d'innocenza - ha aggiunto - e proseguiamo con l'emendamento Costa che veramente ci preoccupa molto. Siamo qui per fermare insieme la deriva".

Al termine della manifestazione i giornalisti si sono simbolicamente chiusi la bocca con del nastro adesivo o delle mascherine.



