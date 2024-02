Inverno senza neve e caldo anomalo sull'Appennino umbro

È un inverno senza neve e con temperature primaverili sull'Appennino umbro-marchigiano, con la temperatura che a 1.400 metri sale oltre i dieci gradi all'ora di pranzo. "Un caldo del genere a metà febbraio non lo si ricorda, è piacevole, ma allo stesso tempo inquietante", dicono gli escursionisti della montagna, che per calpestare qualche centimetro di neve si devono spingere fin sopra i 2 mila metri.

Una stagione difficile per le montagne del Centro Italia. Ma "simili", con assenza praticamente totale di precipitazioni nevose, se ne sono registrate anche negli anni passati, ricorda qualcuno.

Ma ad essere anomale, per il periodo, sono le alte temperature. Difficile immaginare a febbraio un picnic sul valico di Castelluccio di Norcia, al confine tra le due regioni, dove solitamente tira un vento gelido accompagnato da pioggia e neve, eppure in questi giorni diverse persone, anche con bambini piccoli, hanno potuto mangiare all'aperto. "Questo caldo ci sta danneggiando anche a noi, per attrarre i turisti e gli amanti degli sport invernali serve il freddo e la neve", dicono gli operatori commerciali.

Il tempo bello e soleggiato dovrebbe persistere in Appennino per tutto il fine settimana. Da lunedì è invece attesa una nuova perturbazione che potrebbe portare qualche fiocco di neve.



