Imprenditore aggredito a Terni, è grave

Violenta aggressione nella prima serata di venerdì a Terni, ai danni di un imprenditore quarantenne di nazionalità italiana, titolare di una ditta di vernici e attrezzi per carrozzerie .

L'uomo sarebbe stato avvicinato da un soggetto che lo avrebbe colpito alla testa con un arnese, forse una roncola. E' stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni molto gravi.

Il presunto aggressore è stato già individuato e bloccato dai carabinieri. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria di Terni.

Fra le ragioni del fatto, viene esclusa la rapina.

All'origine dell'aggressione potrebbero esserci questioni lavorative.



