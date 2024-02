Giudici messicani in visita alla Procura generale di Perugia

Un dibattito sui principali temi della giustizia, ma soprattutto uno scambio e un confronto tra diversi ordinamenti giudiziari: è con queste finalità che si è svolto oggi, presso la Procura generale di Perugia, l'incontro con una delegazione delle più alte cariche di magistrati del distretto di Oaxaca, in Messico. I 18 giudici messicani sono stati ricevuti dal Procuratore generale Sergio Sottani.

Nella loro visita agli uffici giudiziari perugini, i giudici sono stati accompagnati dal preside della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia, Andrea Sassi, e dal docente di diritto processuale penale. Carlo Fiorio.

La delegazione ha inizialmente visitato l'aula dove si tengono le udienze della Corte d'Appello di Perugia, l'Aula Goretti e, successivamente, ha partecipato all'incontro organizzato nella Sala Gotica, al quale ha preso parte anche Claudia Matteini presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Perugia, per uno scambio di opinioni sui reciproci sistemi giudiziari e sulle problematiche dei rispettivi ordinamenti, con un occhio rivolto anche alle attuali riforme e innovazioni digitali che investono la giustizia.

"L'iniziativa di oggi rientra nell'ormai consolidato rapporto di collaborazione instaurato tra la Procura generale di Perugia - che ne riferisce in un suo comunicato - e l'Università degli studi di Perugia, formalizzato attraverso uno specifico protocollo d'intesa siglato nel 2021". Tra le finalità dell'accordo la realizzazione di attività congiunte in ambiti di comune interesse con riferimento a formazione e informazione, sviluppo di progetti condivisi, collaborazioni scientifiche e organizzazione di eventi, sulla base del quale, già nel 2022 e 2023, due rappresentanze di magistrati messicani e brasiliani avevano fatto visita alla Procura generale di Perugia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA