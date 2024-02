Nuovi servizi in favore dei bambini oncologici dal Chianelli

Per rispondere ai numerosi e crescenti bisogni, il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" ha aggiunto nuovi servizi gratuiti e altre importanti figure professionali da offrire ai bambini e adolescenti in cura al Reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La presentazione è avvenuta giovedì 15 febbraio al Residence "Daniele Chianelli" nel corso della "Giornata mondiale contro il cancro infantile".

Da anni, infatti, il Comitato per la vita finanzia un gruppo multidisciplinare, nato 30 anni fa, composto da professionisti che assistono i piccoli pazienti oncoematologici e le loro famiglie tutti i giorni, sia al Residence "Daniele Chianelli" che in reparto, in stretta collaborazione con medici, infermieri, assistenti sociosanitari e figure istituzionali come la scuola in ospedale e il servizio religioso.

Ad annunciare questi servizi è stato Franco Chianelli, presidente del Comitato, ricordando che "si intensifica" l'impegno del Comitato in collaborazione con l'azienda ospedaliera e la struttura complessa di Oncoematologia pediatrica. Complessivamente quindi, ha ricordato Chianelli, oggi il Comitato finanzia tre psicologhe, una neuropsicologa, due neuropsicomotricisti, un'assistente sociale, una educatrice, una nutrizionista, due musicoterapeuti, due arte terapeute, una orto-terapeuta, una teatro-terapeuta.

Un percorso che mette al centro non soltanto i pazienti, ma anche l'intero nucleo familiare, fornendo un prezioso alleato nel difficile percorso di cura. Per aiutare pazienti e operatori ad orientarsi in questa vasta offerta il Comitato ha realizzato, grazie al contributo del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, un opuscolo in cui non solo sono illustrati tutti i servizi ma anche presenti tutti i contatti degli operatori che possono essere facilmente contattati dalle famiglie per qualsiasi domanda o difficoltà. "Questi professionisti sono i nostri gioielli" ha affermato Chianelli.



