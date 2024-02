Monni, l'Inps lascia Fontivegge?

"Il Comune non può assistere passivamente allo smantellamento di un servizio pubblico in un'area già abbandonata a se stessa sulla quale dichiara ripetutamente di aver investito con progetti di recupero, con il pessimo risultato che è sotto gli occhi di tutti": Massimo Monni, candidato sindaco per Perugia Merita, interviene rispetto alla scelta dell'Inps di cercare un nuovo immobile per traslocare la sede provinciale dagli spazi di via Canale. "L'avviso esplorativo - sottolinea Monni in una sua nota - scade il 5 marzo. C'è la reale possibilità che mentre avrebbe bisogno di un imponente e serio progetto integrato di riqualificazione urbana, nell'ambito del quale i servizi per i cittadini hanno un ruolo prioritario, il quartiere di Fontivegge rischia di perdere un presidio essenziale per le aziende, per un'utenza composta da tante persone anziane, in pensione o vicino al pensionamento, e da altre categorie fragili, quindi un'utenza debole che va salvaguardata".

"Nell'avviso - prosegue - si fa riferimento alla ricerca di un immobile" che abbia anche "parcheggi nelle vicinanze e sia facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico. In via Mario Angeloni, a meno di 300 metri dall'attuale sede, l'Inps è proprietaria di oltre 5000 mq di uffici abbandonati, un patrimonio edilizio in disuso spesso oggetto di segnalazioni di disagio da parte dei residenti. In questo stesso stabile l'ente è proprietario anche di centinaia di posti auto che dovrebbero essere di uso pubblico mentre ad oggi risultano chiusi. Invece di dismettere un altro immobile destinato all'abbandono e al degrado, sarebbe opportuno che l'Inps riqualificasse gli spazi abbandonati riaprendo anche i parcheggi. L'amministrazione comunale dovrebbe obbligarla a farlo, così come dovrebbe evitare che si sperperino soldi pubblici".

Quanto al trasporto pubblico, "Fontivegge è il capolinea della città, il luogo dove convergono treni e autobus. Se i servizi sviluppati non sono sufficienti a trattenere l'Inps nella sede di via Canale, qualche domanda l'amministrazione comunale se la dovrà pur fare e, soprattutto, dovrebbe intervenire concretamente per evitare che Fontivegge perda un altro pezzo importante del suo quartiere".



