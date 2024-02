Lega, in Umbria in arrivo 4,7 milioni per le zone montane

"C'è la firma sul decreto ministeriale degli Affari regionali che predispone il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l'anno 2023. Grazie al lavoro incessante del ministro Calderoli sono in arrivo nella nostra Umbria oltre 4,7 milioni, da destinare a interventi che promuovano e realizzino politiche in favore delle zone e delle genti delle aree montane. Risorse sicuramente preziose e fondamentali per la salvaguardia di quei territori che, anche in Umbria, hanno bisogno di tutele e investimenti adeguati. Questo è il pragmatismo e la concretezza della Lega al governo, avanti così". Lo annuncia in una sua nota il segretario della Lega in Umbria Riccardo Augusto Marchetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA