Al via una campagna per la prevenzione del tumore al seno

"La prevenzione si impara in farmacia" è la campagna di sensibilizzazione organizzata da Afas e associazione "L'Aura" per parlare di prevenzione del tumore alla mammella e di come farla correttamente.

Quindici gli incontri gratuiti in programma nel 2024 nelle farmacie Afas, con un'équipe di medici pronta a fornire informazioni e supporto sulla prevenzione primaria e secondaria del tumore al seno. Si parte venerdì 8 marzo, giorno della festa della donna, dalle 16.00 alle 19.00 nella sala Afas di San Sisto, con lo staff di senologi, coordinato dalla dottoressa Silvia Aiuti, responsabile del reparto di senologia diagnostica dell'ospedale di Città di Castello e membro del comitato scientifico dell'associazione "L'Aura".

La campagna è stata presentata questa mattina alla presenza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi, di Lucia Sada, membro del cda Afas e del direttore generale dell'Afas, Raimondo Cerquiglini, del presidente dell'associazione "L'Aura", Alessio Bevilacqua e della senologa Silvia Aiuti.

L'iniziativa nasce per volontà dell'associazione "L'Aura", nata in memoria di Laura Buco, scomparsa lo scorso 18 marzo per un tumore al seno. "Uno degli obiettivi principali dell'associazione è quello di informare, sensibilizzare ed essere di supporto alle donne per la diffusione della cultura della prevenzione - ha detto Alessio Bevilacqua -. In Afas abbiamo trovato un interlocutore autorevole e disponibilissimo per inaugurare, con questa prima campagna, le azioni che intendiamo mettere in campo nel 2024. Nel giro di pochi mesi siamo riusciti a organizzare una campagna annuale che toccherà tutte le farmacie comunali di Perugia, quindi Todi, Città della Pieve e San Feliciano per un totale di 15 incontri nell'arco del 2024. Abbiamo scelto la data dell'8 marzo perché vogliamo regalare questa opportunità alle donne nel giorno della loro festa , perché l'8 marzo diventi un momento anche per prendersi cura di sé".



