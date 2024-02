Santini alla guida dell'Agenzia per il diritto allo studio

Fabio Santini è il nuovo amministratore unico dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria. Lo ha indicato la Giunta regionale che ha deliberato la nomina.

Santini, classe 1976, laureato in Economia e Commercio e professore associato di Economia aziendale all'Università degli Studi di Perugia, subentrerà al commissario straordinario Luigi Rossetti. Dottore in Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese - ricorda la Regione in un comunicato -, abilitato dottore commercialista e revisore dei conti, è membro del collegio docenti del Dipartimento di Economia dell'Ateneo perugino di cui è anche delegato per le attività di terza missione nonché responsabile qualità del dottorato di ricerca.

Numerose le sue pubblicazioni e partecipazioni a società e comitati scientifici, ha svolto anche docenze in master e corsi di formazioni in Italia e all'estero, è stato membro del consiglio di amministrazione dell'Università di Perugia e poi del nucleo di valutazione sia dell'Università degli studi di Perugia che dell'Università per Stranieri.

La presidente Donatella Tesei a nome dell'intera Giunta, nel ringraziare il commissario straordinario Rossetti e nell'augurare un buon lavoro al neo amministratore Santini, ha ricordato la strategicità e l'importanza dell'Agenzia regionale che ha il delicato compito di accompagnare, attraverso concorsi e servizi, gli studenti iscritti alle Istituzioni di grado universitario riconosciute dal ministero e operanti in Umbria.

Vale a dire Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri, l'istituto universitario di Mediazione linguistica per interpreti e traduttori, l'accademia di belle arti "Pietro Vannucci", l'istituto italiano design, il conservatorio di musica "Francesco Morlacchi" di Perugia e l'istituto superiore di studi musicali "Giulio Briccialdi" di Terni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA