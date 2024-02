L'Umbria ai vertici del Welfare Italia Index 2023

L'Umbria è ai vertici della classifica per posti negli asili nido e minor tasso di dispersione scolastica nelle classifiche del "Welfare Italia Index 2023", strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione realizzato su iniziativa di Unipol gruppo in collaborazione con The european house - Ambrosetti. E' infatti al settimo posto per spesa media per utente fruitore degli asili nido con 10.094 euro contro gli 8.913 euro della media nazionale.

Al di sotto della media nazionale risulta la quota di giovani Neet che non studiano né lavorano, con un tasso pari al 17%.

Nel complesso, l'Umbria è in 11/a posizione nazionale per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare.

Il Welfare Italia index - spiegano gli autori dello studio - è basato su 22 key performance indicator1 che misurano dimensioni di input2, ovvero indicatori di spesa (pubblica e privata) in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio e dimensione di output2, ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare.



