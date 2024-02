Cicchella saluta procura generale, da giovedì a Spoleto

Il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, ha salutato il sostituto Claudio Cicchella che il 15 febbraio assumerà l'incarico di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Spoleto. Lo ha quindi ringraziato - si legge in una nota dell'Ufficio - "per il lavoro svolto professionalmente, per la serietà e l'impegno profuso, per la collaborazione e la lealtà sempre dimostrata in questi anni e per avere dato un contributo prezioso alla crescita della procura generale".

Dopo avere riflettuto sui momenti migliori e su quelli più impegnativi, Sottani si è complimentato per il nuovo ruolo assunto da Cicchella, affermando che "questo nuovo incarico è un riconoscimento meritato".

Il nuovo procuratore di Spoleto, nel lasciare la procura generale ha rivolto "il più sentito ringraziamento nei confronti del procuratore generale Sottani, dei colleghi sostituti, del dirigente e di tutto il personale amministrativo".

Cicchella ha rimarcato "l'elevatissima professionalità di chi ha guidato, e guida l'Ufficio e di coloro che vi lavorano". Un ringraziamento è stato rivolto anche al presidente ed a tutti i magistrati della Corte d'appello, nonché a tutto il personale amministrativo.



