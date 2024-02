Bandecchi, buon S. Valentino a chi mi vuole bene o male

"A tutti coloro che mi vogliono bene e mi vogliono male, buon San Valentino": così il sindaco dimissionario di Terni, Stefano Bandecchi, in un post Instagram ha inviato i suoi auguri per il giorno del santo degli innamorati e patrono della città umbra.

Un video di appena un minuto in cui Bandecchi sottolinea un paio di volte che i suoi auguri quest'anno "valgono di più perché momentaneamente sono ancora il sindaco".

Lo stesso Bandecchi il 9 febbraio scorso ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco per le difficoltà e i contrasti emersi in Alternativa popolare, secondo quanto ha spiegato. Avrà 20 giorni di tempo per confermarle o ritirarle, intanto oggi ha colto l'occasione per celebrare il patrono della città, augurando buona festa degli innamorati "a tutti, ai belli e ai brutti".



