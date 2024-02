A Città di Castello baci e abbracci in pinacoteca, nel giardino rinascimentale e all'intero delle sale fra le opere dei maestri della pittura e arte, Raffaello e Signorelli, per celebrare San Valentino. Numerose coppie di turisti e amici hanno aderito fin dalle prime ore di apertura di Palazzo Vitelli alla Cannoniera al contest fotografico con tanto di hastag da postare, #unapinacotecadibaci e tra loro c'erano anche due coppie di coniugi di Terni.

L'iniziativa è stata ideata dalla cooperativa "Il Poliedro", che gestisce il museo in collaborazione con il comune di Città di Castello e l'assessorato alla cultura in particolare.

"L'idea è stata di invitare per l'occasione ad ingresso gratuito, gli innamorati, e chi si vuole bene, a farsi una foto, un selfie in un punto di loro scelta della Pinacoteca" ha spiegato Isabella Consigli, operatrice della cooperativa, in una nota diffusa dal Comune. In palio c'è una visita guidata gratuita.

"L'apprezzamento di turisti e visitatori verso questa iniziativa davvero originale conferma il ruolo dei musei, della pinacoteca, come luoghi della cultura ma anche di vita quotidiana ed oggi nella giornata speciale come San Valentino abbiamo pensato ad un motivo speciale per visitarla", ha sottolineato Michela Botteghi assessore alla cultura.



