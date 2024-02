Le dimissioni di Bandecchi a 'Nero su Bianco'

"Dimissioni Bandecchi o solo una mossa propagandistica?" è il titolo della trasmissione "Nero su Bianco" condotta dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi martedì 13 febbraio alle ore 20.45 su Umbria+ Canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it "Nonostante le dimissioni e l'indagine in corso, Bandecchi continua a essere al centro del dibattito pubblico. Proprietario di Unicusano, Bandecchi sembra destinato a rimanere un personaggio di spicco nel panorama politico e sociale di Terni.

Tuttavia, le conseguenze dell'indagine e dell'incidente in consiglio comunale potrebbero avere un impatto significativo sul suo futuro politico.

Nero Su Bianco - riferisce una sua nota - ne parla oggi con questi ospiti: Lucio Nichinonni, ex assessore Giunta Bandecchi, Marco Cecconi, consigliere comunale FdI, Renzo Baldoni, opinionista, Roberto Suero, Partito Comunista.



