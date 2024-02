Prisco, Guinza importante per viabilità Umbria e Marche

"Ripartono, dopo anni di stop, i lavori per la riapertura al traffico della galleria Guinza, un'opera importantissima per collegare Fano a Grosseto e per l'intera viabilità tra le Marche e l'Umbria. Inoltre, con la progettazione, già avviata da parte di Anas, dei lavori alla seconda canna del tunnel in direzione Marche sulla E78, l'intera viabilità sarà finalmente ripristinata: una buona notizia e non solo per umbri e marchigiani ma per tutti gli italiani, necessaria per lo sviluppo economico dell'Italia centrale. Bene le due Regioni ad aver voluto fortemente la ripartenza": è quanto afferma il sottosegretario al Ministero dell'Interno e coordinatore regionale di FdI on. Emanuele Prisco, in occasione dell'avvio dei lavori al tunnel della Guinza.



