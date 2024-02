Marchetti e Carloni, finalmente lavori sulla Guinza

"Consegnati i lavori per l'apertura al traffico della galleria della Guinza, dopo 30 anni di chiacchiere. Con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si passa dalle parole ai fatti": a sottolinearlo sono il segretario della Lega in Umbria Riccardo Augusto Marchetti e il deputato marchigiano Mirco Carloni. "Il tunnel si connette, finalmente, alla viabilità locale: marchigiani ed umbri aspettavano dagli anni '90" aggiungono.

"Un grazie anche alle Regioni Marche ed Umbria - dicono Marchetti e Carloni in una nota -, e al commissario straordinario per l'E78 Massimo Simonini. Ora avanti tutta con la fine dei lavori in due anni".



