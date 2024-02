Bettarelli, lavori sulla Guinza grazie a risorse Delrio

Il consigliere regionale Michele Bettarelli, Pd, sottolinea che "grazie alle risorse stanziate nel 2017 dal ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nell'ambito del piano pluriennale degli investimenti previsto da Anas, è stato possibile inaugurare l'avvio dei lavori del cantiere relativo all'adeguamento della galleria della Guinza, che, dalle Marche, proseguirà a senso unico in direzione Umbria". "Si tratta di un primo intervento atteso da tempo, ma certo non sufficiente a rappresentare un reale punto di svolta.

Solo quando sarà realizzato il raddoppio della galleria della Guinza, con una seconda canna in direzione Marche e poi il completamento del tratto umbro della E78 'Grosseto-Fano' potremo parlare di un'opera davvero strategica per il Centro Italia" aggiunge.

"Una volta ultimati i lavori annunciati - spiega Bettarelli -, il traffico verrà veicolato sulla strada provinciale 200, ovvero lungo un tratto impervio e del tutto inadeguato al traffico degli autoveicoli che si muoveranno sulla nuova arteria che collega l'Adriatico al Tirreno. Occorre dunque, entro il termine di fine lavori, ovvero prima di due anni e mezzo, creare le condizioni per un intervento complessivo e davvero risolutivo. E' per queste ragioni che intendo presentare un'interrogazione alla Giunta regionale per conoscere quali siano le soluzioni individuate per collegare il tratto marchigiano a quello toscano in entrambe le direzioni di marcia; quale sia il tracciato definitivo relativamente al tratto umbro della E78 e con quali risorse, e, in quali tempi, questi intervento verranno realizzati. E infine, chiedo di capire quale sarà la viabilità di cantiere per i lavori del lotto inaugurato oggi e, in particolare, se i mezzi pesanti utilizzeranno o meno, in entrata e in uscita, la Sp200".



