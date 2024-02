Nessun danno nelle scuole superiori di Spoleto dopo il sisma

Nessun danno è stato rilevato, dai tecnici della Provincia di Perugia, durante i sopralluoghi che si sono tenuti domenica mattina nelle scuole secondarie di secondo grado di competenza dell'ente, in seguito allo sciame sismico.

I tecnici si sono recati negli edifici scolastici del comune di Spoleto, per verificare se ci fossero stati danni, anche lievi, alle strutture. "Non abbiamo rilevato alcun tipo di danno - hanno riferito i tecnici - d'altronde questi terremoti, con magnitudo relativamente bassa, in genere non provocano particolari problemi alle strutture. Era comunque doveroso effettuare questi sopralluoghi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA