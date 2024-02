Burico ricandidato sindaco a Castiglione del Lago

Il centrosinistra e le forze civiche hanno deciso di ricandidare Matteo Burico a sindaco di Castiglione del Lago.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione del tavolo programmatico al quale hanno partecipato Partito democratico, promotore, Progetto democratico, Tempi nuovi-Popolari uniti, Movimento 5 stelle e Castiglione Futura (formazione quest'ultima a cui aderiscono Italia Viva, Azione e Civici X). "L'incontro si è svolto in un clima di positivo confronto - viene spiegato dai promotori in una nota - ed ha posto le basi per la costruzione di una comune piattaforma politico programmatica, in armonia con il tavolo programmatico costituitosi a livello di Trasimeno, con l'obiettivo di riconfermare il centrosinistra unito e allargato alla guida dell'amministrazione comunale di Castiglione del Lago".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA