Tre aree di accoglienza a Spoleto dopo lo sciame sismico

A seguito dello sciame sismico nel territorio di Spoleto, il Comune ha previsto tre aree di accoglienza per la popolazione. Sono in fase di allestimento 20 posti letto nell'area attrezzata di Eggi, 40 all'interno del Palazzetto dello Sport "Don Guerrino Rota" e altrettanti nella palestra dell'Istituto alberghiero, dove verranno ospitati gli studenti del convitto della scuola e il personale.

Domenica 11 febbraio verranno invece svolti i sopralluoghi speditivi per verificare lo stato degli edifici scolastici e di quelli pubblici.

Nel pomeriggio di venerdì si è riunito il Centro operativo comunale nella sede della Protezione civile di Santo Chiodo.





