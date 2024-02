Sciame sismico a Spoleto, nessun danno

Nuova scossa di terremoto a Spoleto, alle 12.52, di magnitudo 2.9, dopo le tre che si erano verificate intorno a mezzogiorno, con magnitudo 3.5, 3.1 e 2.3, tutte chiaramente avvertite dalla popolazione.

Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco, al momento non risultano danni né feriti, ma sono comunque arrivate al centralino dei vigili richieste di verifica, probabilmente - si spiega - più a scopo precauzionale che per danni evidenti.

Il sindaco Andrea Sisti, intanto, ha deciso, per la giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, e di domani, sabato 10 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei nidi d'infanzia, degli edifici pubblici e di uso pubblico, compresi musei e teatri, i centri sportivi comunali e dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti.

Il Comune di Spoleto ha inoltre provveduto ad aprire la sede della Protezione civile a Santo Chiodo.



