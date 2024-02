Il Comune di Foligno promuove la lettura nelle scuole

Anche per l'anno scolastico 2023/2024 il Comune di Foligno promuove la cultura della lettura. L'assessore all'istruzione, Paola De Bonis, ha comunicato che si è conclusa nelle scorse settimane la distribuzione di numerosi testi, destinati agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio.

La scelta dei libri - riferisce una nota dell'ente - è stata pensata per garantire la più ampia varietà di titoli e di generi, dai classici come "Il Barone rampante", "La fattoria degli animali", "L'occhio del Lupo" a titoli più recenti come "Per questo mi chiamo Giovanni" o "Rebe Rebelle" .

I testi acquistati dal Comune, oltre 600, sono il frutto di una scelta condivisa con le referenti del progetto lettura dei vari istituti scolastici.

Il progetto ha ricevuto un riscontro da parte di tutti gli istituti comprensivi del territorio, dimostrando l'importanza e l'efficacia di iniziative di collaborazione per promuovere la cultura e l'apprendimento.

L'assessore De Bonis ha espresso "profonda gratitudine per la partecipazione attiva delle referenti e il sostegno continuo delle scuole coinvolte".



