Giornata contro il cancro infantile, via alla raccolta fondi

Una intera settimana dedicata alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici: in vista della Giornata mondiale contro il cancro infantile, che sarà celebrata il 15 febbraio, i volontari del Comitato per la vita "Daniele Chianelli" si mobilitano in tutta la regione. Da domenica 11 fino a lunedì 19 febbraio, di fronte all'ospedale di Perugia, nelle piazze umbre, nei mercati Coldiretti "Campagna amica" e in alcuni supermercati saranno offerte dai volontari del Comitato confezioni di primule e begonie per il sostegno alla ricerca e per l'ampliamento del Residence "Daniele Chianelli" che sarà inaugurato in primavera. "Nella settimana della Giornata mondiale contro il cancro infantile - ha commentato Franco Chianelli - abbiamo voluto porre l'accento sul dramma che colpisce i bambini e gli adolescenti e capovolge la vita di intere famiglie. Per fortuna le percentuali di guarigione sono in aumento, ma purtroppo cresce anche il numero dei malati. Per raggiungere il prima possibile l'obiettivo della guarigione di tutti i bambini e sostenere la ricerca siamo nelle piazze umbre per offrire le nostre primule che rappresentano la primavera e la rinascita ad una nuova vita".

L'impegno del Comitato in collaborazione con l'azienda ospedaliera e la struttura complessa di oncoematologia pediatrica si intensifica. Se ne parlerà giovedì 15 alle 11.00 al Residence "Daniele Chianelli" dove verranno presentati i dati più recenti relativi ai tumori pediatrici e i nuovi servizi gratuiti in favore di bambini, adolescenti e delle loro famiglie.



