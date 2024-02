Due famiglie rientrano negli alloggi Ater dopo il sisma

Si è svolta a Triponzo di Cerreto di Spoleto la cerimonia di consegna delle chiavi di due alloggi Ater ricostruiti dopo il sisma del 2016, ad altrettante famiglie, particolarmente emozionate.

Erano presenti, fra gli altri, assessore regionale Enrico Melasecche, il presidente di Ater Umbria Emiliano Napoletti, e il sindaco di Cerreto di Spoleto Giandomenico Montesi.

Subito dopo il terremoto la palazzina era stata dichiarata inagibile. Ospita tre alloggi, due dei quali sono stati riconsegnati alle rispettive famiglie, mentre un terzo sarà assegnato a breve dal Comune.

I lavori rientrano nel "Primo piano stralcio del Programma di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa", dell'ordinanza del commissario del governo per la ricostruzione numero 27 del 2017.

"Sono piccoli segnali importanti e fondamentali - ha affermato l'assessore Melasecche - perché occorre accelerare assolutamente sulla riconsegna delle case, soprattutto nei luoghi del terremoto, l'unico modo per riportare qui la popolazione, evitare che la gente si dimentichi dei propri luoghi di origine e si perdano le attività e lo sviluppo. Ognuno deve fare la sua parte, avere coraggio per accelerare al massimo".

Per il presidente di Ater Umbria, Napoletti: "Questa che abbiamo consegnato è un'opera molto significativa perché è un intervento che si è originato dopo il sisma del 2016 e che purtroppo ha conosciuto qualche ritardo a causa di Covid ma che finalmente è a disposizione delle persone, che rivitalizzeranno questi luoghi. L'intervento ha prodotto un vero e proprio salto di qualità sul fronte del miglioramento sismico, per cambiare in meglio la vita dei suoi utenti".

I lavori di ricostruzione - spiega una nota di Ater - hanno riguardato anche le strutture portanti e sono state eseguite opere di miglioramento sismico. Il progetto ha voluto mantenere la conformazione originale dell'edificio. Ater Umbria ha anche provveduto alle opere di riqualificazione degli spazi esterni per consentire una migliore fruibilità degli alloggi. Il costo dell'intervento ammonta complessivamente a 568.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA