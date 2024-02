De Luca a Bandecchi, finiscila con questa sceneggiata

"Bandecchi finiscila con questa sceneggiata e, per una volta, assumiti le tue responsabilità!" è l'invito del coordinatore regionale del M5s Umbria, Thomas De Luca al dimissionario sindaco di Terni. "E' evidente che non ha alcuna intenzione di dimettersi, questa sceneggiata è solamente l'ennesima mossa per finire sulle cronache nazionali senza farsi scrupolo di destabilizzare la città" aggiunge.

"Bandecchi è arrivato persino ad umiliare il personale politico del suo partito - afferma De Luca -, ovvero quelle persone che egli stesso ha selezionato e utilizzato per costruire il proprio successo su Terni. Un modo per costringere i suoi seguaci a mandare giù l'ennesimo boccone amaro, il disperato tentativo di fare quadrato intorno al vicesindaco Corridore, cioè colui che in otto mesi non ne ha azzeccata una.

Mi chiedo se gli eletti e gli assessori di Alternativa popolare, dopo le umiliazioni contenute nelle dichiarazioni di Bandecchi, avranno un sussulto di amore verso la città. Per sconfessare Bandecchi a loro non resta che la via della dignità, ovvero le dimissioni. Vincerà l'amore per la poltrona, nonostante il fango ricevuto?".

De Luca si rivolge poi direttamente al sindaco dimissionario: "Bandecchi smettila di utilizzare la città come il palcoscenico della tua ascesa nazionale. Non sei riuscito a portare un euro in città né da parte di investitori privati, né da parte di fondi pubblici. Tutto quello che hai toccato è finito in malora. Continui a pensare solo ai tuoi affari e alla tua carriera politica". Per De Luca "Terni ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di questa comunità fatta di persone fragili a cui sono state tagliate risorse ingenti".



