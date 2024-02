Bandecchi, 'lunedì sarò in consiglio. Mi pagano...'

"Se lunedì sarò in consiglio comunale a Terni? Certo, mi pagano (ride - ndr). Anche se il consiglio di Terni è una gran perdita di tempo, specie ad ascoltare le polemiche delle opposizioni. Forse verrò per votare e mi limiterò a quello": ad annunciarlo è Stefano Bandecchi in vista dell'appuntamento di lunedì. Il quale alla domanda se un suo passo indietro sia possibile sottolinea che "se dobbiamo fare un partito-fotocopia delle schifezze viste negli ultimi trent'anni in Italia, meglio mollare".

"Una volta Silvio Berlusconi, parlando con lui - ha ricordato Bandecchi -, si rammaricava di non aver 'tagliato la testa al serpente' le prime volte che aveva capito che le cose in Forza Italia non funzionavano. Era dispiaciuto di aver perso appeal per colpa di alcune persone che gli stavano intorno.

Vogliamo fare un partito che sia concorrenziale con gli altri? Bene, su otto ore al giorno, quanto tempo vogliamo dedicare alle guerre interne? Io direi due minuti, non cinque ore. Quando un partito diventa un ritrovo di gente che punta solo a tenersi stretta la sua sedia, si capisce perché l'Italia sia passata da essere la quarta potenza industriale mondiale, a quasi nulla.

Ora ci troviamo di fronte pure una proposta di legge per fare un premierato 'forte' scritta con i piedi che neanche un farmacista l'avrebbe elaborata così. Addirittura c'è qualcuno che pensa che diventerà il nuovo piccolo duce: quando ci sarà la gara per il ruolo di piccolo duce, parteciperò pure io".



