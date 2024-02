A Terni scettici sulla conferma delle dimissioni di Bandecchi

A Terni sono in pochi a credere che il sindaco Stefano Bandecchi decida di rassegnare definitivamente le proprie dimissioni. Tra gli scettici c'è Francesco Maria Ferranti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comune. "Sarebbe un bene sé questa esperienza amministrativa di concludesse qua, ma credo invece che ancora una volta il sindaco Bandecchi stia facendo attività di propaganda e di campagna elettorale per avere visibilità sui media locali e nazionali" ha detto all'ANSA.

"Le dimissioni annunciate sono state comunque inaspettate- spiega Ferranti - Terni è una città che ha molti problemi di carattere economico e amministrativo e tutto questo destabilizza ancora di più. Con la politica e con le istituzioni credo che non si debba giocare, Terni ha bisogno di una classe politica e amministrativa capace e autorevole, con programmi precisi che sappia gestire e seguire i problemi di questa città", sottolinea il consigliere azzurro. Se Bandecchi dovesse confermare le dimissioni Forza Italia e il centrodestra saranno pronti a confrontarsi per individuare le soluzioni più idonee per il bene della città".



