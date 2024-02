Tesei, senza infrastrutture non c'è sviluppo per l'Umbria

Ha parlato di "una giornata importantissima per l'Umbria" perché "senza infrastrutture non c'è sviluppo" la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione della cerimonia alla stazione di Ponte San Giovanni che ha dato il via ai lavori per il rinnovo del tracciato ferroviario della Ferrovia centrale umbra fra Perugia Ponte San Giovanni e Terni. Alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore Generale di Rete ferroviaria italiana e dell'assessore regionale Enrico Melasecche.

Al termine degli interventi istituzionali, si è svolta la benedizione del cantiere, impartita dall'arcivescovo di Perugia monsignor Ivan Maffeis.

Tesei ha ringraziato il ministro Salvini. "Il mio principale impegno - ha detto - è stato fin da subito di risolvere il problema straordinario dell'Umbria, quello dell'isolamento, perché senza infrastrutture non c'è sviluppo.

Abbiamo sbloccato e stiamo sbloccando molti progetti e oggi siamo qui per salutare l'avvio di un'opera che riguarda la dorsale ferroviaria regionale, importante per tutti i cittadini umbri, ma che sarà di grande importanza anche per l'ulteriore crescita del turismo, permettendo ai visitatori di poter godere delle tante bellezze che stiamo facendo conoscere nel mondo".

"Guardiamo con fiducia al futuro" ha affermato la governatrice. "I nostri impegni si sono realizzati - ha aggiunto - e oggi abbiamo progetti che prima non c'erano. I risultati sono evidenti, come conferma anche l'avvio di questi lavori: siamo passati dall'abbandono totale, dalla morte certa della ferrovia, alla sua rinascita, in tempi certi e con le necessarie risorse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA