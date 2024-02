Salvini, Zuccarini uno dei nostri migliori sindaci

"Stefano Zuccarini è uno dei nostri migliori sindaci. Tornerò volentieri e Foligno, ci rivediamo a primavera per parlare di Anas e di lavori stradali: lo ha detto ai giornalisti il ministro Matteo Salvini, dopo la sua visita di giovedì mattina alle Omcl di Foligno.

Il vicepremier si è quindi rammaricato di non avere potuto fino ad ora accettare l'invito dello stesso primo cittadino ad assistere alla Giostra della Quintana.

"Svincolo di Scopoli e variante Sud - ha quindi spiegato il sindaco - sono due argomenti che saranno trattati al ministero.

Sono due opere in cantiere con tutti i lavori preliminari fatti e finanziati, che nel 2024 verranno quantomeno iniziate".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA