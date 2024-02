Salvini, autovelox non siano usati per fare cassa

"C'è sicuramente un utilizzo sproporzionato e spropositato degli autovelox. Stiamo lavorando con i sindaci per normarlo e quindi per avere una nuova omologazione nazionale per posizionarli dove salvano vite e non per fare cassa": così il ministro Matteo Salvini ha parlato dei rilevatori di velocità e dei danneggiamenti attribuiti a Fleximan. "La soluzione non è la fiamma ossidrica, ma deve essere normativa e noi nel nuovo codice della strada prevediamo che ci sia il blocco dell' anarchia e della proliferazione degli autovelox" ha aggiunto.

Il ministro e leader della Lega ha parlato anche delle zone 30, ricordando che anche in questo caso "vanno introdotte dove c'è una reale esigenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA