Salvini annuncia 5 miliardi di euro per ferrovie Umbria

"Sulla rete ferroviaria dell'Umbria abbiamo un piano di investimenti di cinque miliardi di euro per i prossimi anni": a dirlo è stato il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, parlando dell'avvio dei lavori per il tracciato ferroviario Perugia Ponte San Giovanni - Terni presentato a Ponte San Giovanni di Perugia. "Il cantiere non è una promessa, ma sarà completato entro il 2024 ed entro il 2026 l'Umbria riavrà la storica linea ferroviaria umbra", ha assicurato.

"Oggi - ha sottolineato Salvini - è una bella e importante giornata per me e per l'Umbria, una terra straordinaria che purtroppo negli anni passati per qualcuno a Roma era troppo piccolina per avere gli investimenti necessari. Nei prossimi mesi vedrete che l'Umbria sarà una terra non solo straordinaria ma anche più collegata". Il ministro ha fatto riferimento in particolare ad altre opere come il "nodo" di Perugia, il potenziamento dell'aeroporto e la Orte-Falconara.



