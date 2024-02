Riserva biosfera chiede di abrogare norma motori su sentieri

La Riserva della biosfera Unesco del Monte Peglia si schiera contro il cosiddetto emendamento Puletti in materia di transito dei mezzi a motore sui sentieri naturalistici dell'Umbria. Il presidente, Francesco Paola, ha infatti annunciato che il 5 febbraio è stato notificato "alla Giunta, all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso l'Avvocatura dello Stato di Perugia, l'invito ad abrogare entro trenta giorni le disposizioni". "Ci riserviamo doverosamente tutte le azioni necessarie per affrontare una "questione simbolo" ha aggiunto.

Incontrando la stampa, Paola ha evidenziato in particolare alcuni temi. "Tali disposizioni - ha sostenuto - possono determinare l'abbassamento del rating della Regione Umbria in diversi progetti e link internazionali, e del sistema turistico regionale". Ha poi definito "ancora più rilevante" l'aspetto della "violazione degli obblighi climatici dell'Italia, rafforzati anche da Cop 28". Per la Riserva "è evidente che una normativa regionale che favorisca le emissioni gassose inquinanti, per giunta in aree protette, è di segno contrario rispetto agli obblighi assunti dall'Italia rispetto all'Accordo di Parigi".



