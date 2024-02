"Ennesima farsa consumata sulle spalle dei ternani. Il sindaco convochi il consiglio comunale ed espliciti le reali motivazioni ed intenzioni, è insopportabile l'utilizzo delle istituzioni per sanare beghe interne di partito.

Il 20 Febbraio si chiude la finestra per il voto a giugno, si ridia la parola agli elettori. Terni non merita altri sei mesi di commissariamento": così il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli.



