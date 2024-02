Melasecche, per l'Umbria giornata da ricordare negli annali

"Questa è una giornata da ricordare negli annali perché è quella in cui rilanciamo l'intera dorsale ferroviaria regionale, dopo la sua chiusura per incapacità gestionale e l'assenza di interventi da parte di chi ci ha preceduto che ci ha obbligato anche a rivedere i costi nel frattempo incrementati": lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche in occasione dell'avvio dei lavori sulla Ferrovia centrale umbra. "Dopo quattro anni , con idee nuove, visione strategica, impegno pesantissimo, siamo qui, con tutta l'Umbria, per l'avvio di un cantiere che intanto interesserà 85 chilometri del tracciato, ma complessivamente l'intero percorso di circa 150 chilometri fra Sansepolcro e Terni" ha aggiunto.

"Ringraziamo il ministro Matteo Salvini - ha detto ancora Melasecche - anche per aver messo a disposizione le maggiori risorse necessarie. Abbiamo perseguito con tenacia la ricostruzione della Fcu per rilanciarla anche come ferrovia turistica. Il primo dei quattro treni Minuetto di proprietà della Regione, giacenti in degrado alla stazione di Umbertide, è ora in fase di revamping alle Omcl di Foligno e tornerà di nuovo in funzione, come gli altri, con una nuova livrea, con su riprodotte le immagini dei monumenti e delle tante bellezze del paesaggio e dei borghi della nostra regione. Gradualmente verranno mandati in pensione i locomotori a gasolio. La tecnologia Ertms consentirà la massima sicurezza raddoppiando la velocità attuale. Alla stazione di Ponte San Giovanni è stato recentemente attivato l'Acc, Apparato centrale computerizzato, sistema tecnologico all'avanguardia per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria".

Illustrando le opere "che segneranno una svolta per i collegamenti ferroviari dell'Umbria", oltre alla stazione MedioEtruria dell'Alta velocità, l'assessore Melasecche ha richiamato la stazione Aeroporto - Collestrada sulla linea Foligno-Terontola: "fra 15, 20 giorni - ha detto - presenteremo il nuovo progetto, già finanziato".



