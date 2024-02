Dopo annuncio dimissioni Bandecchi Terni verso un nuovo voto

A nemmeno un anno dalle ultime elezioni, per il Comune di Terni si potrebbe tornare al voto già nei prossimi mesi.

Stefano Bandecchi è stato infatti eletto sindaco il 29 maggio scorso. Al ballottaggio ottenne il 54,62 per cento dei voti superando la coalizione di centrodestra con il candidato sindaco Orlando Masselli, che si era fermato al 45,38. Il leader di Alternativa popolare già presidente della Ternana e patron dell'Unicusano aveva così ribaltato il risultato del primo turno quando aveva ottenuto il 28,14 dei voti contro il 35,81 del suo avversario. Lasciando comunque lontani Pd e M5s.

Ora dopo l'annuncio delle dimissioni Bandecchi ha 20 giorni dal momento in cui sono state o verranno formalizzate per eventualmente ritirarle. Poi eventualmente diventeranno effettive e verrà nominato un commissario fino al voto.



