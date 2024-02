Bandecchi, mi dimetto da sindaco di Terni

"Ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare che ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco": lo afferma il primo cittadino di Terni, Stefano Bandecchi, in un video sul suo profilo Instagram pubblicato intorno alle 18.00 di oggi.

"Attraverso questo video - prosegue Bandecchi - lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi i giornali, che chissà quale stupidaggine potranno dire".

"I motivi - spiega - sono di carattere politico. Continuo a essere il segretario di Alternativa popolare, ma non farò, da qui a 20 giorni in più, il sindaco della città di Terni, così non correremo rischi, a Terni, di avere una dittatura bandecchiana".

"Detto questo - prosegue - saluto tutti i cittadini, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. La mia carriera politica va avanti in quanto segretario di Alternativa popolare".



