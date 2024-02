A Perugia giornalisti in piazza contro la 'legge bavaglio'

L'Associazione stampa umbra ha organizzato un'iniziativa pubblica, insieme all'Ordine dei giornalisti, "per dire no alla legge bavaglio e ribadire il valore del diritto di cronaca e della libertà di stampa". Si terrà sabato 17 febbraio alle 10 a Perugia, in piazza Italia, secondo quanto ha annunciato lo stesso sindacato dei giornalisti.

Nel capoluogo umbro - si legge in un comunicato stampa dell'Asu - si svolgerà un presidio "per protestare contro l'emendamento Costa, la legge Cartabia, sulla presunzione di innocenza, e tutte le questioni oggi all'ordine del giorno sul diritto all'informazione e diritto ad essere correttamente informati".

"L'iniziativa - prosegue la nota - si inserisce nell'ambito dell'appello alla mobilitazione lanciato dalla Fnsi contro le proposte di 'legge bavaglio' in discussione in Parlamento e segue quelle che si stanno svolgendo in tutte le regioni italiane con la mobilitazione delle associazioni sindacali".

A Perugia saranno presenti il presidente dell'ordine dei Giornalisti dell'Umbria Mino Lorusso, quello di Assostampa Umbria Massimiliano Cinque, i membri del direttivo del sindacato umbro. Sono stati invitati anche Cgil, Cisl, Uil, l'associazione Libera e i parlamentari umbri.



