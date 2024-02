Verini, sulla Fcu un cammino partito da lontano

Il senatore umbro del Pd Walter Verini ha sottolineato che "la cerimonia indetta per l'avvio dei lavori della tratta ferroviaria Ponte San Giovanni - Terni, in programma domani a Perugia, evento al quale non potrò essere presente per i concomitanti lavori dell'aula e della Commissione Antimafia, rappresenta un momento importante per portare a termine un'infrastruttura strategica per l'intera regione, a partire da migliaia di pendolari studenti e lavoratori.

Rappresenta, al tempo stesso, l'inizio della nuova fase esecutiva dei cantieri e il completamento di una programmazione iniziata con il Piano regionale dei Trasporti 2014-2024". "Un impegno profuso da più parti in questi dieci anni, a partire dal 2015, attraverso la certificazione e il trasferimento dei fondi Fas per l'intervento di rifacimento della stazione di Perugia Ponte San Giovanni e il consolidamento e la riapertura al transito della Fcu lungo la Galleria Poggio Azzuano, seguito, nel 2016, dai 73 milioni del Fondo di Coesione Sociale, per il rifacimento dell'armamento della tratta nord" aggiunge.

"Poi, nel 2018 - ha sostenuto Verini in una nota -, la riapertura del tratto tra Città di Castello e Ponte San Giovanni e nel 2022 quello tra Ponte San Giovanni e Perugia Sant'Anna, realizzato grazie alle risorse derivanti dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e FS, fino alla più recente elettrificazione del tracciato del 2023. I 163 milioni del Pnrr gestiti dall'attuale Giunta regionale per il completamento della rete ferroviaria fino a Terni, sono oggi disponibili grazie innanzitutto a chi, in passato, ha lavorato per il passaggio dell'ex Fcu alla rete ferroviaria nazionale. Mi auguro dunque che il livello di collaborazione raggiunto in passato, tra le istituzioni nazionali e regionali, possa essere altrettanto proficuo anche in futuro, così come lo è stato allorquando il ministro dei Trasporti Graziano Del Rio, gettò le basi per rendere concretamente realizzabile quest'opera. L'auspicio è che i lavori dell'ultima tratta vengano seguiti con puntualità ed attenzione, con precisi e ravvicinati controlli di count-down, per rispettare davvero i tempi di realizzazione".



