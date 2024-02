Turismo rurale alla Bit con Coldiretti e Terranostra Umbria

Il turismo rurale protagonista con Coldiretti e Terranostra Umbria, presso lo stand della Regione, alla Borsa internazionale del turismo di Milano, dove gli agriturismi hanno avuto l'opportunità di un confronto diretto con i tour operator internazionali e le agenzie di viaggio.

"Una grande soddisfazione - afferma Elena Tortoioli, presidente di Terranostra Umbria, l'associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti che raggruppa gli agriturismi della rete di Campagna Amica - quella di aver dato vita ad un percorso che ci ha portati prima al Ttg di Rimini e poi alla Bit di Milano per esportare il modello dell'agriturismo umbro di Campagna Amica nel mondo. Nonostante tutte le difficoltà di questi mesi, legate ai danni del clima, ai costi di gestione aziendali e ai prezzi, il nostro segmento si è dimostrato ancora una volta resiliente e con grandi potenzialità da esprimere. Il nostro obiettivo - aggiunge Tortoioli - è quello di potenziare la conoscenza a livello internazionale del nostro territorio e delle sue peculiarità, a cominciare dal vero agriturismo legato all'ambiente e alle sue ricchezze agroalimentari. Un lavoro in collaborazione con l'amministrazione regionale, per valorizzare l'Umbria nelle sue tante sfaccettature, come territorio privilegiato per un turismo 'lento', esperienziale, basato su un contatto stretto con la natura".

"Le aree rurali - ha sottolineato Dominga Cotarella, presidente nazionale Terranostra - sempre più espressione di cibo, cultura e territorio grazie al protagonismo dei nostri agriturismi. Un turismo rurale in cui diventano fondamentali il legame del visitatore con il territorio, le esperienze di vita autentica in campagna e i piccoli borghi, con l'agricoltura sempre di più al centro dello sviluppo del Paese ma anche fulcro delle bellezze e tipicità locali".

L'agriturismo conta in Umbria secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat, 1.296 strutture, con 417 dedite alla ristorazione, 300 alla degustazione e 567 ad altre attività.

Circa un agriturismo su sei (217) si trova in montagna, mentre il 45,2 per cento è gestito da donne. I posti letto sono 21.117, mentre quelli a tavola sono 18.902.



