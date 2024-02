Scontro fra automedica e Fiat Panda, un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo la strada statale 318 tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda (Perugia), nel quale è rimasta coinvolta anche un'automedica.

La strada, nel tratto interessato, è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria, ed è stata riaperta nel primo pomeriggio.

La vittima è un uomo di 79 anni della provincia di Ancona. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'automedica si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda, a bordo della quale si trovava la vittima. E' stata quindi coinvolta una terza vettura, una Fiat Punto, che sopraggiungeva in quel momento, il cui conducente è rimasto illeso.

I due feriti sono il medico e un altro soccorritore che si trovavano a bordo dell'automedica. Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto, oltre al personale Anas, polizia stradale, 118 e vigili del fuoco.

Le cause e la dinamica dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della Stradale.



