Scoccia, Patto Perugia sicura contro violenza genere e bullismo

"I temi della violenza di genere e del bullismo sono argomenti delicati che abbiamo voluto nel Patto per Perugia sicura": a dirlo è la candidata sindaca del centrodestra Margherita Scoccia che ha incontrato il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, nel capoluogo umbro dell'accordo. "L'ordine pubblico, la prevenzione, la difesa della proprietà privata e la lotta alla criminalità sono temi centrali per noi come lo sono la tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere, e i giovani, punti che ho intenzione di inserire nel mio programma elettorale" ha aggiunto.

"Per quanto concerne in particolare la violenza contro le donne - dice Scoccia in una nota - abbiamo ritenuto fondamentale rafforzare e ridefinire protocolli per consentire piena autonomia alle vittime dal punto di vista lavorativo, ma anche sostenerle economicamente e aiutarle a trovare un luogo sicuro nel quale vivere. La collaborazione tra enti istituzionali e forze di polizia per creare una rete antiviolenza è una delle azioni più urgenti e importanti".

Per quanto riguarda il bullismo e il cyberbullismo, questioni spesso legate al disagio giovanile e al fenomeno delle baby-gang, la candidata sindaca si dice "favorevole ad azioni da portare avanti con le scuole". "I nostri istituti - prosegue - fanno già molto per promuovere una cultura del rispetto per se stessi e per gli altri, occorre insistere per sensibilizzare gli studenti a proposito dei rischi legati al consumo di alcol e droghe".

Parlando di bullismo e violenza di genere, Scoccia ha sottolineato che "agire su questi fronti non è più procrastinabile". "Dato l'aumento dei casi registrati in tutta Italia - ha aggiunto - e il pericolo che si annida ovunque, fin dentro le nostre case, sebbene a volte i segnali non siano immediatamente evidenti.

Sensibilizzare, diffondere la cultura della gentilezza, accompagnare il cambiamento, proteggere, è nostro dovere".





