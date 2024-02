Piantedosi partecipa a Comitato sicurezza prefettura Perugia

C'è anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si tiene in prefettura a Perugia.

La riunione è stata convocata dal prefetto Armando Gradone.

Presente, tra gli altri, il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. Al termine verrà sottoscritto il nuovo "Patto per Perugia sicura", che sarà valido fino al 31 dicembre 2025, e con il precedente scaduto a giugno. Il documento avrà al centro un tavolo ad hoc su quella che viene definita "mala movida", ma anche il contrasto alla violenza di genere e più controlli di polizia amministrativa.

Nel nuovo Patto oltre agli interventi su spaccio, immigrazione, legalità, prostituzione, disagio sociale e lotta alla criminalità economica, è stata inserita anche la riqualificazione delle aree degradate.



