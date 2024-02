Marchetti, grazie a Salvini 264 milioni per le strade

"Grazie al ministro Salvini, in arrivo per l'Umbria 264 milioni di euro per le strade del nostro territorio": a sottolinearlo è il segretario della Lega Umbria, l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti. "Risorse che consentiranno la realizzazione di diversi interventi quali, ad esempio, il miglioramento dell'accessibilità di Perugia, e a disposizione grazie alla programmazione concordata tra Mit e Anas che interesserà tutto il territorio nazionale per oltre 7 miliardi di euro" aggiunge. "Ancora una volta, un riscontro concreto dalla Lega e dal ministro Salvini alle esigenze dei nostri territori, dopo decenni di no ideologici che hanno inchiodato il Paese" ha concluso Marchetti.



