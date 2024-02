L'ecologia in classe, progetto Gesenu con Mauro Casciari

Un partner "d'eccezione che suggella un sodalizio ormai solido negli anni" tra Mauro Casciari e Gesenu per il progetto "Econews: La voce dell'ecologia in classe", pensato come un vero e proprio telegiornale, nato con lo scopo di promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l'apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti, per rendere ancora più consapevoli gli studenti dell'importanza di un'economia di tipo circolare ed ecosostenibile.

"Sono onorato di collaborare con Gesenu, presente in Umbria da quando ho memoria - ha commentato Casciari con l'ufficio stampa dell'azienda - marchio di serietà per la regione ma non solo. Inoltre, per quanto riguarda la nostra collaborazione, mi lascia grandi margini di creatività per potermi esprimere al meglio e quello che abbiamo fatto in questi anni mi rappresenta appieno. Inoltre, durante la nostra longeva collaborazione abbiamo realizzato dei video anche durante la pandemia ed è stata una sfida crearli con artefici tecnici, per non mostrare le limitazioni legate al Covid, oltre che stimolante lavorare in un periodo di stop come quello".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA