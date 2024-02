Due medici indagati dopo dimissione dall'ospedale di Spoleto

Due medici dell'ospedale di Spoleto sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla locale procura nell'ambito degli accertamenti avviati dopo che un imprenditore è stato trovato morto in casa domenica scorsa il giorno successivo a essere stato visitato e dimesso presso la struttura sanitaria. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia.

L'iscrizione nel registro degli indagati è stata decisa dalla procura - si spiega in una sua nota - dopo l'esame della cartella clinica sequestrata e una interlocuzione preliminare con il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero. E' stata anche disposta dal magistrato una consulenza per accertamenti tossicologici.

In seguito a una querela presentata dai familiari dell'imprenditore la procura di Spoleto ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA